В Челябинской области высокий спрос на монтажников, стрелков и овощеводов

В тройку наиболее востребованных рабочих профессий в Челябинской области по итогам первого квартала этого года, согласно рейтингу, составленному Контрольно-счетной палатой Челябинской области, вошли монтажник стальных и железобетонных конструкций (коэффициент востребованности 298), стрелок (227,5) и овощевод (192). Об этом сообщают в пресс-службе КСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Также в регионе высокий спрос на слесарей по сборке металлоконструкций (186,5), осмотрщиков выгонов (177,5), кузнецов-штамповщиков (147), операторов птицефабрик и механизированных ферм (111), станочников широкого профиля (103).

Среди востребованных профессий служащих врач (256,5), инженер-программист (85), инженер-электроник (75,5), врачи педиатр и хирург (по 66) и врач-специалист (51).

Среди самых высокооплачиваемых профессий из числа наиболее востребованных работодатели отмечают профессии станочника широкого профиля, токаря-карусельщика, сверловщика (до 90 тыс. руб.), из числа служащих — врача (до 100 тыс.) и инженера (до 98 тыс.).

Низкую востребованность сохраняют профессии бухгалтера, юриста и экономиста.

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Артур Якушко