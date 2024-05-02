Врио главы Кургана прокомментировала ход выплат пострадавшим от паводка

Ряд жителей Кургана, которые подавали заявление на единовременную материальную помощь в связи с подтоплением их домов, но получили отказ, могут снова заявиться на выплату. Это касается тех, в чьих домах вода не поднималась выше уровня пола. Теперь по решению губернатора Вадима Шумкова они могут получить 10 тыс. руб., сообщила в видеообращении временно исполняющая полномочия главы Кургана Юлия Гурьянова.

Она добавила, что срок рассмотрения заявлений с учетом необходимости согласования с федеральными органами власти составляет 11 дней., деньги после принятия решения должны быть выплачены в течение 20 дней. «Убедительно прошу дождаться ответа от комиссии и не подавать повторное заявление, если вы еще не получили ответ. Это затрудняет работу комиссии»,— сказала Юлия Гурьянова.

Также в областном центре продолжается работа по заявлениям на выплаты за частичную или полную утрату имущества первой необходимости. В Курганской области их размер составляет 50 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. «Обследование может быть проведено, только если из дома уже ушла вода. Многие сейчас получают отказы, потому что заявление подано, а вода в доме еще стоит»,— пояснила врио главы.

В связи с тем, что сроки рассмотрения заявления четко регламентированы, муниципальные комиссии вынуждены в таких случаях оформлять отказ и ждать повторных заявлений после того, как вода сойдет»,— отметила временно исполняющая обязанности главы.

Также идет работа по оказанию материальной помощи многодетным семьям, пожилым людям и семьям участников СВО, чьи дома были затоплены.

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Артур Якушко