Голос на исходе

На видеоплатформах появился документальный мини-сериал Готэма Чопры «Спасибо, спокойной ночи: История Bon Jovi». C точки зрения Игоря Гаврилова, такую степень откровенности и смирения с неизбежным сложно было ожидать от музыкантов, олицетворяющих успех и стабильность.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Российским фанатам Bon Jovi есть что вспомнить: группа выступала в Москве в 1989 и 2019 годах (на фото)

«Спасибо, спокойной ночи: История Bon Jovi» — не первый документальный фильм о группе Bon Jovi, но первый снятый в эпоху видеоплатформ, а значит, позволяющий рассказать историю группы в крупной форме. Новейшее жизнеописание Bon Jovi авторства Готэма Чопры состоит из четырех серий по полтора часа каждая и охватывает период от детства Джона Бон Джови в Нью-Джерси и записи его первого хит-сингла «Runaway» до недавних студийных сессий для песни «Legendary».

Это мог бы быть бойкий фильм о пути к славе, но Bon Jovi, в отличие от многих своих коллег, выбрали гораздо менее оптимистичный способ повествования. Рассказ о биографии группы в хронологическом порядке в итоге оказывается второстепенным по отношению к истории об угасании легенды.

Съемочная группа начинает работу с Джоном Бон Джови на пороге его 60-летия. В этот период он полон сил, а его седина становится частью его личного бренда, как когда-то, в 1980-е, копна каштановых волос, схваченная банданой. Камера проходит с певцом через пандемию COVID-19, турне 2022 года, операцию на голосовых связках и осознание того, что голоса, способного выдерживать концерты на пределе человеческих возможностей и многомесячные турне, больше нет.

Нет рядом и партнера-гитариста Ричи Самборы, который ушел из группы в 2013 году. Готэм Чопра добился от музыканта интервью для фильма, но так и не выжал из него объяснений причин его ухода из группы. История о том, как в один прекрасный день он просто не приехал на концерт, не получила в фильме дополнительных подробностей. Уход Ричи Самборы из сверхприбыльного бизнес-проекта, коим была группа,— часть его образа бескомпромиссного рокера.

Авторы и герои фильма часто подчеркивают, что Bon Jovi — рок-н-ролльная группа и именно Самбора олицетворял в ней рок-н-ролл. Он прекрасно дополнял Джона Бон Джови с его абсолютной трезвостью, многолетним устойчивым браком, талантом бизнесмена и политической активностью.

Самбора не столь киногеничен, как Бон Джови, зато много смеется и явно не хочет быть «частью картинки». Камеру близко подпускают не только к нему, но и к его бывшему коллеге. Чего стоят, например, крупные планы Джона Бон Джови в больнице после операции. Это не кумир с плаката, это старость и немощь.

Музыкальные трансформации Джона Бон Джови и его группы в сериале описаны достаточно подробно. Бон Джови начинал в кавер-группах Нью-Джерси, где однажды в клубе к нему на сцену выпрыгнул Брюс Спрингстин, его кумир. Многолетняя дружба земляков — трогательный мотив фильма. Их любимый способ совместного времяпрепровождения — выключить телефоны, сесть в машину и ехать куда глаза глядят.

Бон Джови многое взял у Спрингстина, но его первый хит «Runaway» — скорее демонстрация того, какой короткой была в 1980-е дистанция между роком и поп-музыкой. Золотая эра Bon Jovi — это pop-metal, в котором от «металла» были только перегруженные гитары и длинные волосы. Бон Джови и Самбора научились сочинять хиты для радио, а прорыв произошел с песней «Living On A Prayer», которую им помог написать Десмонд Чайлд, композитор, после «металлических» 1980-х с Kiss и Bon Jovi переродившийся в поп-ремесленника. Монологи Чайлда добавляют фильму ярких красок. А вот продюсера Бритни Спирс Макса Мартина, которому Bon Jovi обязаны хитом 2000 года «It’s My Life», показывать не стали. Хотя именно «Living On A Prayer» и «It’s My Life» — песни группы, под которые несколько поколений танцуют в барах с музыкой.

В сериале есть целая глава о московском Фестивале мира 1989 года. На него прилетела целая сборная рок-звезд первой величины, Bon Jovi были там хедлайнерами. Создатели фильма в основном воспроизводят замшелые клише вроде того, что в СССР в те времена не было электрогитар. На самом деле эта часть фильма интересна тем, что в ней многое рассказано об отношениях Бон Джови с менеджером группы и организатором фестиваля Доком Макги.

Фактически авторы подтверждают, что фестиваль был организован не из большой любви к perestroika и glasnost, а как своего рода общественные работы для Дока Макги, попавшегося в США на распространении марихуаны.

В новом веке, теряя одного за другим ключевых участников и постепенно уходя в кантри, Bon Jovi превратились в часть истеблишмента, и в итоге дело дошло до альбома «2020», который, как сам Бон Джови признается в фильме, остался незамеченным. Он винит в этом COVID-19, но и того, что с возрастом стал писать меньше радиохитов и больше «серьезных текстов», тоже не отрицает.

Для записи песни «Legendary» в студии собирается компания мужчин совсем не рок-н-ролльного вида, половину которых фанаты Bon Jovi времен альбомов «Slippery When Wet» (1986) и «New Jersey» (1988) и в лицо-то не знают. Вокалист справляется со своей партией, но в одобрительных репликах его партнеров слышны ноты сочувствия. В финале, рассказав историю группы, Бон Джови сообщает зрителям о том, что больше она не будет давать концертов. Это достойно уважения и честно по отношению к фанам. В июне выйдет новый альбом Bon Jovi, но интереснее архивы, которые Джон Бон Джови разбирал во время съемок. Среди неиздававшихся есть настоящие жемчужины авторства тандема Бон Джови — Самбора, например, песня «Cadillac Man». Как говорит главный герой, «представляете, что это была за группа, если мы могли себе позволить не взять такую песню в альбом».