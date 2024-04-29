Уничтоженный танк Abrams выставят на Поклонной горе в Москве

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные вывезли из зоны боевых действий первый танк производства США M1 Abrams. Его покажут на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

«Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе»,— сообщил Александр Савчук «РИА Новости».

Он добавил, что Abrams забрали с авдеевского направления в ДНР.

Минобороны России сообщало, что с 1 по 31 мая 2024 года на Поклонной горе в Москве пройдет выставка трофейного вооружения и техники, захваченного во время боевых действий. На ней уже выставили немецкие танки Leopard и украинские Т-72 и БТР-80. На выставку также привезут военную технику производства Великобритании, Франции, ЮАР, Австралии и других стран.