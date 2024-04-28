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Коммерсантъ FM
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На Поклонной горе в Москве выставили трофейные танки Leopard

Танки немецкого производства Leopard и боевые машины Marder, которые Украина использовала в боевых действиях, выставили на Поклонной горе в Москве, передает «РИА Новости». Туда также доставили украинские Т-72 и БТР-80.

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На Поклонной горе 1 мая откроется выставка трофейного оружия. На ней покажут более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Франции, ЮАР, Австралии и других стран. На информационных стендах перед военной техникой будет указана информация о месте и обстоятельствах ее захвата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что выставка должна вызвать большой интерес у москвичей и гостей города. «Мы должны видеть поверженную технику»,— уточнил господин Песков.

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