Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков

Акционер Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Скубаков умер в возрасте 53 лет. Источник «Ура.ру» сказал, что бизнесмен мог совершить самоубийство.

«Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью»,— сообщили «Ура.ру» в пресс-службе УБРиР.

В кредитной организации добавили, что причины смерти связаны «с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка». Источник «Ура.ру» сказал, что смерть могла наступить в результате самоубийства. Жена бизнесмена комментировать смерть господина Скубакова не стала.

В УБРиР Сергею Скубакову принадлежало 15,8% акций. Он также был соучредителем компании «СВ-Металл-Групп», которая занималась продажей лома, и производителя меди «Орис». Господин Скубаков занимал управляющие должности в компаниях по обработке цветных металлов, производству промышленного оборудования, разведке месторождений и других.