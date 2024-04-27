Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст признал нежелательным «Феминистское антивоенное сопротивление» (иноагент)

Минюст России внес «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в РФ признана нежелательной. Согласно обновленному реестру нежелательных организаций, решение Минюст принял 25 апреля.

Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом) было организовано на следующий день после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Его участники выступили против ввода российских войск. В декабре 2022 года Минюст присвоил движению статус иноагента.

Генпрокуратура России признала деятельность «Феминистского антивоенного сопротивления» (признано иноагентом) нежелательной 9 апреля 2024 года. В тот же день МВД объявило в розыск одну из соосновательниц движения активистку и писательницу Дарью Серенко (внесена в реестр иноагентов). В базе данных ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не уточняется.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...