Минюст признал нежелательным «Феминистское антивоенное сопротивление» (иноагент)

Минюст России внес «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в РФ признана нежелательной. Согласно обновленному реестру нежелательных организаций, решение Минюст принял 25 апреля.

Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом) было организовано на следующий день после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Его участники выступили против ввода российских войск. В декабре 2022 года Минюст присвоил движению статус иноагента.

Генпрокуратура России признала деятельность «Феминистского антивоенного сопротивления» (признано иноагентом) нежелательной 9 апреля 2024 года. В тот же день МВД объявило в розыск одну из соосновательниц движения активистку и писательницу Дарью Серенко (внесена в реестр иноагентов). В базе данных ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не уточняется.

Милена Костерева