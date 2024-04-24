Напротив ЦПКиО в Екатеринбурге построят школу за 3,1 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика на строительство школы рядом с ЦПКиО им. Маяковского, в квартале ул. Щорса – Машинная — набережной реки Исеть. Согласно данным портала РосТендер, начальная цена контракта составила 3,1 млрд руб.

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая. Подрядчик должен построить школу не позднее 2 февраля 2027 года.

Напомним, ранее проект школы прошел госэкспертизу. Общая площадь застройки составит 7 тыс. кв. м, на территории школы оборудуют спортивный кластер со стадионом и игровыми площадками. Для начальной школы построят отдельный трехэтажный корпус.

Согласно проекту, для учеников первых классов планируют оборудовать спальные зоны, помещения для групп продленного дня. В школе будет зрительный зал на 405 посадочных мест, спортивный и тренажерный залы.

Виталий Красиков

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