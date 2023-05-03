Напротив ЦПКиО в Екатеринбурге построят школу на 1,5 тысячи мест с цитатами популярного певца

Проект школы в квартале ул. Щорса – Машинная — набережной реки Исеть прошел госэкспертизу. Согласно материал, школа рядом с ЦПКиО им. Маяковского будет построена на 1,5 тыс. мест — их них 500 мест для младшего звена, 1 тыс. мест для старшего. Всего 60 классов по 25 человек.

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Подготовкой проекта школы занимается девелопер Acons Group. По данным пресс-службы компании, общая площадь застройки составит 7 тыс. кв. м, территории школы оборудуют спортивный кластер со стадионом и игровыми площадками. Для начальной школы построят отдельный трехэтажный корпус.

Согласно проекту, для учеников первых классов планируют оборудовать спальные зоны, помещения для групп продленного дня. В школе будет зрительный зал на 405 посадочных мест, спортивный и тренажерный залы. В одном из них на стене размещена строчка из песни Макса Коржа.

Как рассказал генеральный директор ЖК Clever park (застраивает Acons Group), Алексея Обрезкова, компания обратилась к городской администрации с инициативой выполнить изыскания и подготовить проект школы за свой счет. «Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы в квартале появилась муниципальная школа, которая создаст новые учебные места для всего района. Муниципальной школы не хватает, и не только нам, но и всему району, который активно развивается. Успешное прохождение Госэкспертизы – важный для нас этап, мы надеемся, что строительство школы начнется в ближайшее время», — рассказал Алексей Обрезков.

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