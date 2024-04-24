Путину доложили о затопленных из-за паводка домах в Тюменской области

На совещании по вопросам последствий паводков глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с наводнением в Тюменской области. По его словам, волна паводка по реке Ишим приближается к селу Абатское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 20 населенных пунктах Тюменской области подтопленными остаются 155 жилых домов и более 500 дачных домов, свыше 2,7 тыс. приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автодорог

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 20 населенных пунктах Тюменской области подтопленными остаются 155 жилых домов и более 500 дачных домов, свыше 2,7 тыс. приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автодорог

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сохраняются высокие показатели сбросов воды из Сергеевского водохранилища на территории Казахстана, что создает угрозу для участка федеральной автодороги Р-402 Тюмень — Омск»,— сообщил господин Куренков. Он добавил, что на сегодня в 20 населенных пунктах региона подтопленными остаются 155 жилых домов и более 500 дачных домов, свыше 2,7 тыс. приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автодорог. «В 26 пунктах временного размещения находятся 506 человек, в том числе 186 детей. Подано более 320 заявлений об оказании материальной помощи, выплаты получили 87 семей»,— доложил Александр Куренков.

Он сообщил, что для ликвидации последствий паводка привлечены 3,49 тыс. человек и 746 единиц техники.

По данным регионального правительства на 18:00, с утра уровень воды в реке Ишим возле села Абатское поднялся на 113 см до отметки в 1032 см (критическая отметка — 960 см).

Накануне в трех поселениях Упоровского района Тюменской области начали экстренную эвакуацию жителей.

Анастасия Таначева

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