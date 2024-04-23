В Упоровском районе Тюменской области начали экстренно эвакуировать жителей

В трех поселениях Упоровского района Тюменской области начали экстренную эвакуацию жителей. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, это связано с неблагоприятной паводковой обстановкой.

Экстренная эвакуация проводится в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина. По данным регионального правительства на 12:00, уровень реки Тобол вблизи села Коркино составлял 731 см, к 16:00 он повысился до 746 см.

15 апреля в Упоровском районе начали запланированную эвакуацию в восьми населенных пунктах. Всю информацию о паводковой обстановке в Тюменской области можно посмотреть на сайте паводок72.рф. Горячая линия по вопросам паводков работает круглосуточно по телефону 122 (кнопка 3).

Полина Хабарова

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