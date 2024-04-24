Cуд не стал арестовывать уральского блогера Евгения Анисимова по делу о клевете

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения и назначил запрет определенных действий модератору YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову, обвиняемому по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Судья отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Анисимов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Евгений Анисимов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Напомним, силовики задержали Евгения Анисимова 23 апреля после обысков, которые прошли у него дома и в офисе проекта «Прекрасная Россия». В telegram-канале «Прекрасная Россия» коллеги Евгения Анисимова сообщили, что он был задержан в связи с расследованием «Екатеринбургский спрут» о преступных махинациях с государственными землями. В день задержания представители проекта планировали провести пресс-конференцию, касающуюся «вскрывшимся фактам махинаций с огромным объемом земель в Екатеринбурге и Свердловской области». Речь шла о проекте Богдана Новорока.

В ходе процесса адвокат Евгения Анисимова потребовала отвода судьи в связи с его необъективностью и косвенной заинтересованностью. Однако суд заявленное ходатайство отклонил.

Сам Евгений Анисимов не считает себя виновным и заявляет, что выполнял журналистскую работу.

Мария Шараева

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