В Свердловской области с начала года произошло 22 ДТП с участием такси

С начала 2024 года в Свердловской области произошло 22 ДТП с участием такси. Из них в 11 случаях водители не имели разрешения на оказание услуг, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала 2024 года в Свердловской области произошло 22 ДТП с участием такси

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ С начала 2024 года в Свердловской области произошло 22 ДТП с участием такси

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Разрешение на оказание таксомоторных услуг влияет на профилактику аварийности, недопущение ДТП, повышение квалификации водительского состава, контроль за режимом труда и отдыха водителя, соблюдения транспортной дисциплины»,— пояснил господин Порубенко.

По его словам, водители такси и агрегаторы игнорируют федеральный закон №580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который действует с 1 сентября 2023 года. «В Свердловской области почти 70% такси осуществляют деятельность незаконно»,— подчеркнул господин Порубенко. Он добавил, что после вступления в силу закона агрегаторы повысили цены на услугу, однако качественно «ничего не изменилось».

Как считает директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, закон рассчитан на легализацию отрасли и самозанятых перевозчиков. «По экспертным оценкам, таких перевозчиков в стране 2,5 млн. За все время действия закона разрешения получили 8,5 тыс. человек. Это 0,2% от общего количества»,— отметил господин Шушарин.

Он добавил, что, кроме административных барьеров, проблемой для водителей является высокая стоимость полиса ОСАГО — до 80 тыс. руб. Согласно новому закону, страховой полис должны получать все самозанятые водители. «Люди просто физически не могут это выполнить, поэтому из легальной отрасли они уходят»,— пояснил господин Шушарин.

Ранее представитель общественного совета по развитию такси в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Герасименко заявлял, что благодаря новому федеральному закону «рынок очищается от сегмента водителей, которые не обеспечивают безопасность».

Анастасия Таначева

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