Жительницу Ялуторовска отправили в колонию за смерть троих детей в пожаре

Суд в Тюменской области отправил жительницу Ялуторовска в колонию общего режима на 3 года и шесть месяцев обвиняемую в гибели троих детей из-за пожара, сообщили в региональном СКР. Она признана виновной по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области

По данным суда и следствия, в ноябре 2023 года 38-летняя пьяная обвиняемая в квартире на первом этаже на улице Свердлова включила плиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. Она приготовила еду, а после этого оставила плиту включенной, из-за чего произошел пожар. В результате пожара погибли мальчики восьми, 11 и 15 лет, которые жили на втором этаже. Дети отравились угарным газом.

На следующий день после пожара, 20 ноября, следователи возбудили уголовное дело.

Всего в квартире находилось пятеро детей и их 35-летняя мать. Женщина и еще двое детей были госпитализированы. «Кроме того, в ноябре 2023 года обвиняемая из личной неприязни к своей матери, угрожала ей ножом, а также избила ее.

Полина Хабарова

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