После пожара в доме Ялуторовска, в котором погибли трое детей, задержали соседку

После гибели троих детей во время пожара в двухэтажном доме в Ялуторовске (Тюменская область) по подозрению в преступлении по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) задержали 38-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подозрению в преступлении задержана 38-летняя соседка

Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области По подозрению в преступлении задержана 38-летняя соседка

Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области

Пожар произошел вечером в воскресенье, 19 ноября, в квартире дома по улице Свердлова. Во время него погибли трое мальчиков восьми, 11 и 15 лет. Предварительной причиной смерти называется отравление угарным газом. По данным следователей, всего в квартире двухэтажного деревянного дома на ул. Тюменской находились пятеро детей и их мать. Женщина и дети восьми и четырех госпитализированы из-за травм.

По версии следствия, 38-летняя пьяная подозреваемая включила электрическую плиту в неисправную розетку. Приготовив еду, она отключила прибор от питания, из-за чего и произошло возгорание. «В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сказано в сообщении.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе областного СУ СК, погибшие дети проживали на втором этаже дома, а задержанная соседка — на первом.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального ведомства Александра Кублякова.

Полина Хабарова

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