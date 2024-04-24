«ВСМПО-Ависма» построит в Верхней Салде корпоративное жилье на 300 квартир

Корпорация «ВСМПО-Ависма» в ближайшие два года реализует в Верхней Салде (Свердловская область) программу по развитию жилищной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, она будет включать в себя строительство многоэтажных домов и современных общежитий для сотрудников компании. В настоящий момент идет выбор подрядчика на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общежитие для учащихся и преподавателей техникума в Верхней Салде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Общежитие для учащихся и преподавателей техникума в Верхней Салде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новое корпоративное жилье появится в ЖК «Солнечный», проект которого корпорация начала реализовывать три года назад. Там будет построено два девятиэтажных дома на более чем 300 квартир — от студий до трехкомнатных.

В 2021 году в жилищном комплексе уже заселили корпус №1. Тогда из 80 квартир новостройки 70 были переданы сотрудникам компании по договору безвозмездной аренды, а 10 — муниципальным врачам и педагогам.



Для вахтового персонала планируется построить пятиэтажное комфортабельное общежитие. Жилищная программа включает в себя реконструкцию студенческого кампуса на улице Кирова, 2а. Первая очередь кампуса была введена в эксплуатацию 25 июля 2023 года. Сейчас в нем проживает порядка 100 иногородних студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа им. Евстигнеева и Верхнесалдинского филиала УрФУ.

«Развитие жилищной программы позволит не только удержать молодежь, которая сейчас получает специальность в учебных заведениях Верхней Салды, но и привлечь на предприятие высококвалифицированные кадры из других регионов»,— отметил генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов.

Анастасия Реутова

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