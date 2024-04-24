За I квартал в Свердловской области по программе сельской ипотеки выдали 500 млн

За I квартал 2024 года в Свердловской области было выдано 500 млн руб. по программе сельского ипотечного кредитования, сообщила директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова. По ее словам за прошлый год было выдано всего около 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Госпожа Шилова также рассказала, что банк выдает сельскую ипотеку с 2020 года и часть территорий в Свердловской области освоили практически на 90% — это поселки вокруг озера Балтым, Сысертский район, Кадниково, Кашино, Арамиль. «Там уже практически на 90% выбраны те дома, которые соответствуют требованиям сельской ипотеки. Сейчас активно обращаются за сельской ипотекой из Талицкого района, Камышловского, Каменск-Уральского»,— пояснила Татьяна Шилова.

За время действия программы в регионе выдали более 2,5 тыс. таких кредитов на сумму около 6 млрд руб.

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