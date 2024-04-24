В Свердловской области ограничили движение по мостам из-за паводка на реке Тура

На территории Свердловской области ввели ограничения движения для всех видов транспорта на нескольких мостах из-за паводка на реке Тура, сообщили в региональной ГИБДД.

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На опасных участках временно установили дорожные знаки с запретом на движение. Ограничения коснутся следующих мостов:

на 1 км дороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай;

на 5 км +900 м дороги Сладковское — Макуй;

на 6 км подъезда к деревне Барбашина от трассы Байкалово — Туринская Слобода — Туринск.

Экипажи ДПС патрулируют местность, информируют жителей о правилах поведения во время разлива, контролируют безопасность дорог, оказывают помощь. Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет.

Напомним, на прошлой неделе Госавтоинспекция ограничивала движение на трассе Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское Туринского района из-за затопления моста через Туру.

Ирина Пичурина

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