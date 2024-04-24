Red Wings откроет пять новых направлений из Екатеринбурга по России и в Грузию

Авиакомпания Red Wings запустит пять новых маршрутов из Екатеринбурга в российские города и в Грузию, а также увеличит частоту рейсов на 13 направлений, сообщила пресс-служба перевозчика. В компании назвали расширение количества рейсов частью масштабной программы Red Wings по развитию межрегионального хаба в аэропорту «Кольцово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новыми для Екатеринбурга станут рейсы в следующие города:

Ижевск — с 26 апреля, три раза в неделю;

Архангельск — с 20 мая, раз в неделю;

Владикавказ — с 21 мая, два раза в неделю;

Нижневартовск — с 21 мая, два раза в неделю;

Батуми (Грузия) — с 9 июля, два раза в неделю.

Кроме того, в апреле и мае Red Wings увеличит частоту рейсов в другие города России, а также в Грузию и Казахстан. В их число вошли Самара (ежедневно), Казань, Нижний Новгород и Барнаул (по шесть рейсов в неделю), Алматы, Новокузнецк, Уфу и Оренбург (по пять рейсов), Омск, Томск, Тбилиси (по четыре рейса), Кемерово и Ставрополь (три и два рейса в неделю соответственно).

Кроме того, Red Wings в апреле-мае увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в 13 городов России и зарубежья: Самару (ежедневно); Казань, Нижний Новгород и Барнаул (по 6 рейсов в неделю); Алматы, Новокузнецк, Уфу и Оренбург (по 5 рейсов); Омск, Томск, Тбилиси (по 4 рейса), а также Кемерово и Ставрополь (3 и 2 рейса в неделю соответственно).

Напомним, ранее авиаперевозчик объявил о начале программы рейсов во Владикавказ, вылеты будут совершаться каждый вторник и субботу.

С 31 марта «Кольцово» перешло на весенне-летнее расписание. В целом авиакомпаниями на этот период запланировано свыше 20,5 тыс. вылетов, преимущественно на внутрироссийских линиях. Самыми загруженными станут направления в Москву, Сочи, Санкт-Петербург.

Ирина Пичурина

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