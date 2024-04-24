В Ревде остановили разлив реки Чусовая из-за сброса воды в водохранилище

В Свердловской области остановили разлив воды из реки Чусовая на территории Ревды в микрорайоне Барановка, сообщил департамент информационной политики региона.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, уровень воды поднялся в результате регламентного увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища. «Эксплуатирующая организация после обращения Минприроды сократила объемы сброса. Параллельно минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, благодаря чему прекратилось повышение уровня воды. Специалисты продолжают работать на площадке»,— сообщил министр.

Угрозы подтопления в Ревде нет, эвакуация людей не потребовалась.

Напомним, вчера вечером в Барановке подтопило несколько участков из-за сброса воды с Волчихинского водохранилища — как заявила администрация Ревды, в эту зону попали только огороды, а подрядчики Минтранса занимались расширением русла реки, чтобы остановить приток воды к домам.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте