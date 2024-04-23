В Ревде из-за ремонта моста на федеральной трассе затопило шесть домов
В микрорайоне Барановка в городе Ревда (Свердловская область) затопило шесть домов. Как сообщило издание «Ревдинский рабочий», это произошло из-за ремонта моста на федеральной трассе М12 «Восток».
«Жители подтопленной ул. Коммуны отказались покидать свои дома. Говорят, что у них скотина и хозяйство», — написало издание.
По их данным, причиной подтопления стал ремонт моста через реку Чусовую, так как рабочие «сильно сузили русло». Сначала его проложили через трубопроводы, в период паводка — по правому берегу реки. Но уровень воды в Чусовой поднялся, из-за чего рабочих и технику эвакуировали.
В администрации Ревды порталу E1.ru сообщили, что на данный момент подрядчики Минтранса расширяют русло реки, чтобы остановить приток воды к домам. «Эвакуация жителей не требуется, подтоплены только огороды»,— уточнили в администрации.
Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской области фиксируют пик паводка: пока в Ишиме, а 24–26 апреля его ожидают в Абатском районе. Из зон возможного подтопления уже эвакуированы жители двух населенных пунктов Абатского района, где уровень воды в реке Ишим к вечеру достиг 720 см при критической отметке 960 см. Стремительно поднимается и уровень воды в реке Тобол у села Коркино — с утра он увеличился на 60 см, до 630 см.
UPD: В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что подтопление произошло в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища. «В настоящее время роста уровня воды не наблюдается»,— добавили в ведомстве.