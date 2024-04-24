Более 350 человек примут участие в XIV Уральском медиафоруме

В Екатеринбурге на площадке Кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) 26 апреля пройдет XIV Уральский медиафорум. Для участия в нем зарегистрировалось более 350 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев примет участие в пленарной дискуссии Уральского медиафорума

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев примет участие в пленарной дискуссии Уральского медиафорума

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Организаторами форума выступают издательский дом «Коммерсантъ-Урал» и информационное агентство ТАСС. Главной темой форума в 2024 году станет «Медиа. Кадры. Будущее».

На Пленарной сессии примут участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, директор по визуальному контенту и цифровизации ТАСС Илья Лазарев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

Журналисты и ведущие медиа-эксперты обсудят актуальные тренды медиаиндустрии, этические аспекты работы СМИ, новые технологии в журналистике, подготовку кадров для отрасли. В рамках форума пройдут образовательные сессии, деловая игра, экскурсия по Кампусу, фотолаборатория во Дворце водных видов спорта, запланирована вечерняя программа.

Форум приурочен к 90-летию Свердловской области и 120-летию ведущего государственного информационного агентства России ТАСС.

Елена Медведева

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