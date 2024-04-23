В Екатеринбурге МЭО ГИБДД на Чкалова временно изменит график работы

Подразделение межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД на Чкалова, 1 в Екатеринбурге временно изменит график работы. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, изменения в графике будут введены в период майских праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По данным ведомства, 1, 9 и 10 мая подразделение работать не будет. 30 апреля и 11 мая — рабочие дни.

Напомним, подразделение МЭО ГИБДД на Чкалова, 1 в Екатеринбурге в апреле работает в дополнительные дни. Это связано с изменениями в законодательстве.

Полина Хабарова

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