Прокуратура нашла нарушения при рекультивации Широкореченского полигона

Свердловская природоохранная прокуратура нашла нарушения при рекультивации земель Широкореченского полигона. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что на территории отсутствовала гидроизоляция и там проросли растения, которые не были предусмотрены в проекте. Отмечается, что работы проводит компания «Геос» в рамках муниципального контракта, заключенного с администрацией города.

В связи с выявленными нарушениями в отношении инженера по охране окружающей среды «Геос» возбудили административное дело по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы). Инженера оштрафовали на 10 тыс. руб. Руководителю компании вынесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Полигон «Широкореченский» был введен в эксплуатацию в 1960 году. Складирование мусора на нем было прекращено в 2015 году. В октябре 2020 года полигон включили в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации.

Вопрос о рекультивации полигона сегодня рассмотрели на комиссии гордумы (ранее по этому вопросу была создана рабочая группа). По словам председатель комитета по экологии и природопользованию Игоря Русинова, контракт заключен до 1 ноября этого года, на реализацию из федерального и областного бюджета предусмотрено 499 млн руб. В этом году планируют посеять луговые газоны и обустроить водоотводную канаву.

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