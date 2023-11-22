«Придется вникать, смотреть конкурсную документацию»

Екатеринбургская городская дума создала рабочую группу по рекультивации мусорного полигона «Широкореченский». По словам автора инициативы Алексея Вихарева, есть вероятность того, что подрядчик выполнил не все обязательства по договору. Рабочая группа также создана в законодательном собрании Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повод: в думе поддержали создание рабочей комиссии по замечаниям к подрядчику, который занимался рекультивацией Широкореченского полигона

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Повод: в думе поддержали создание рабочей комиссии по замечаниям к подрядчику, который занимался рекультивацией Широкореченского полигона

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во вторник, 21 ноября, депутаты комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы одобрили создание рабочей группы по вопросу рекультивации мусорного полигона «Широкореченский». Ее предложил создать руководитель фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме Алексей Вихарев, который отметил, что техническое исполнение проекта «оставляет желать лучшего». «Подрядчик («Геосинтетика».— “Ъ-Урал”) некоторые виды работ видит по-своему, в какой-то своей парадигме проектной документации. Я не понимаю как, хотя мне со стороны администрации пытаются объяснить, что белое — это черное, а черное — это серое»,— объяснил он.

Полигон «Широкореченский» был введен в эксплуатацию в 1960 году. Складирование мусора на нем было прекращено в 2015 году. В октябре 2020 года полигон включили в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации. Стоимость проекта оценили в 490 млн руб., которые выделили из федерального бюджета. Плановый срок окончания работ по контракту — 1 ноября 2024 года. Согласно отчетам «Геосинтетика», работы по рекультивации полигона выполнены на 100%. Администрация Екатеринбурга приняла у подрядчика работы по рекультивации земель на сумму около 350 млн руб.

Господин Вихарев предложил создать рабочую группу по вопросу рекультивации полигона и призвал депутатов вступить в нее, чтобы «пройти эту историю вместе от начала и до конца». «Придется вникать, смотреть конкурсную документацию, экспертные заключения. Возможно, даже существует перспектива выхода на суд. Я описал негативный сценарий, если вдруг у нас подрядчик откажется от выполнения своих обязательств по условиям договора»,— пояснил он. Алексей Вихарев отметил, что процесс будет «очень увлекательный» и депутаты смогут «много нового почерпнуть».

Один из вопросов, который заинтересовал руководителя фракции, касается исполнения гарантийных обязательств по проекту. «Нам сдают работы, есть гарантийный срок три-пять лет. Если вдруг происходит гарантийный случай, то деньги откуда? Из бюджета города, области, федерации, от регионального оператора, которому передадут объект, или подрядчик будет восстанавливать за свой счет?» — задался вопросом господин Вихарев.

Председатель думской комиссии Александр Колесников поддержал его предложение и добавил, что важно уточнить условия постгарантийного обслуживания объекта. Господин Колесников предложил назначить руководителем рабочей группы Алексея Вихарева. На призыв руководителя фракции ЕР записаться в рабочую группу откликнулись депутаты Владимир Крицкий, Михаил Вечкензин, Алексей Мещеряков (все от ЕР) и Дмитрий Николаев (ЛДПР).

Ранее полигон «Широкореченский» посетили члены комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды законодательного собрания Свердловской области. В разговоре с “Ъ-Урал” депутат Вячеслав Вегнер (ЕР) рассказал, что парламентарии создали рабочую группу по выявленным замечаниям на Широкореченском полигоне. «Замечаний было много, и они имеют большое значение. Прежде всего — отсутствие герметизации стоков, проходящих через тело свалки, которые фильтруются в водные горизонты. И как результат — бассейн для их сбора пуст»,— подчеркнул он.

Председатель комитета Сергей Никонов (ЕР) рассказал “Ъ-Урал”, что в ходе осмотра объекта «ряд вопросов возник и у профильного комитета города, и у министерства». «Заказчики контракта будут перед законом отвечать, им принимать работы не в полном объеме. Желание подрядной организации было досрочно завершить контракт. Думаю, что внимательное отношение общественности и депутатов не позволит просто так закончить его. Нужно действительно показать качество выполненных работ»,— сказал он. По словам господина Никонова, депутаты заксобрания вернутся к рассмотрению замечаний к проекту весной.

Получить комментарий представителей компании «Геосинтетика» не удалось — в офисе не ответили на звонки.

Василий Алексеев