Мерзлякова: повышение призывного возраста в России связано с рождением ребенка

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире телеканала ОТВ заявила, что повышение призывного возраста в России с 27 до 30 лет связано с тем, что к 30 годам человек успевает родить ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире телеканала ОТВ заявила, что повышение призывного возраста в России с 27 до 30 лет связано с тем, что к 30 годам человек успевает родить ребенка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире телеканала ОТВ заявила, что повышение призывного возраста в России с 27 до 30 лет связано с тем, что к 30 годам человек успевает родить ребенка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Не секрет, что сейчас погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет осознанно, выступает не только с оружием, но и со своими идеологическими, моральными и мировоззренческими установками»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

По ее словам, Министерство обороны РФ считает, что к 30 годам «люди более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью». «Это люди, уже родившие детей»,— добавила Татьяна Мерзлякова. Она пояснила, что в текущем году ей не поступало жалоб, связанных с повышением призывного возраста.

Напомним, В России с 1 января вступил в силу закон, согласно которому верхняя граница возраста для призыва на срочную службу увеличена с 27 до 30 лет. Нижняя граница по-прежнему составляет 18 лет. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

Анастасия Таначева

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