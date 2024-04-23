Суд взыскал с СинТЗ за производственную травму рабочего 600 тыс. рублей

В Свердловской области Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с Синарского трубного завода (СинТЗ) 600 тыс. руб. компенсации морального вреда за получение производственной травмы работником, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что утром 18 июня 2023 года 22-летний рабочий при производстве строповки пакетов бурильных труб получил открытые переломы ногтевых и средних фаланг правой кисти. Причиной стало нарушение правил охраны труда — в том числе непринятие мер по организации безопасности технологических процессов, а также нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, отсутствие контроля за выполнение подчиненным персоналом и другие причины.

Решение суда по гражданскому делу в силу не вступило.

В марте суд обязал Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») выплатить 6 млн руб. компенсации рабочему, который из-за травмы на производстве потерял обе ноги.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте