БК «УГМК» сыграет в финале Премьер-лиги с «Никой-Лузалес»

В Екатеринбурге 23 апреля во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоится первый матч финальной серии игр FONBET чемпионата России Премьер-лиги по женскому баскетболу. На площадке встретятся БК «УГМК» и «Ника-Лузалес» (Сыктывкар).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики БК "УГМК"

Фото: Александр Стародумов Болельщики БК "УГМК"

Фото: Александр Стародумов

Букмекеры из FONBET ставят на победу «УГМК» (коэффициент 1,09). Ставка на «Нику-Лузалес» составляет 6,00.

Финальная серия проводится до трех побед. Две игры пройдут в Екатеринбурге 23 и 25 апреля, а последняя в Сыктывкаре на «Лузалес Арене».

В рамках регулярного чемпионата БК «УГМК» уже встречалась с «Никой-Лузалес», игра закончилась победой «лисиц» со счетом 98:45.

Никита Галактионов

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