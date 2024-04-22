В ХМАО осудили главу «Союза морских пехотинцев» за турпоход детей по Ладоге на шлюпках

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-ХМАО) суд приговорил руководителя военно-патриотического клуба «Союз морских пехотинцев Югры» Руслана Вышкурцева к одному году и 10 месяцам лишения свободы за организацию турпохода детей по Ладожскому озеру на неприспособленных для этого шлюпках. Кроме того, его на два года и восемь месяцев лишили права заниматься работой, связанной с детьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Руслана Вышкурцева признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, в июле 2022 года группа из 20 несовершеннолетних воспитанников патриотического клуба под руководством подсудимого отправилась на шлюпках в поход по Ладожскому озеру. Этим, по версии следствия, Руслан Вышкурцев подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних.

По озеру они приплыли к острову Валаам. Там группу остановили, затем детей эвакуировали на материковую часть.

Напомним,в 2016 году СКР по ХМАО организовал проверку по факту возможного насилия в отношении воспитанников военно-патриотического клуба «Союз морских пехотинцев Югры». На видео местной телекомпании группа примерно из 30 детей ползает в грязи под крики командующего «вперед, вышкурцы!» (глава «Союза морских пехотинцев» — Руслан Вышкурцев – «Ъ»), «хлебать дерьмо!». Командующий мероприятием заявляет, что не справившийся с заданием, «схлопочет пулю» и открывает огонь из предмета, похожего на автоматическое оружие, после чего бьет прикладом по спине одного из ползущих детей.

Летом 2015 года группа детей во главе с Русланом Вышкурцевым сплавлялась по Волге, намереваясь преодолеть маршрут от Самары до Волгограда. Однако в результате сильного шторма лодки разбросало в радиусе нескольких километров, одна из них перевернулась. Спасти удалось всех участников, но позже выяснилось, что сплав не был санкционирован государственной инспекцией по маломерным судам при МЧС России, а группа не имела необходимого для такого сложного маршрута сопровождения.

Виталий Красиков

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