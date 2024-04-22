В Свердловской области отменили шествие «Бессмертного полка» второй раз подряд

В Свердловской области второй раз подряд отменили шествие «Бессмертного полка». Как сообщило издание ЕАН со ссылкой на заместителя главы региона Азата Салихова, решение принято в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний раз шествие "Бессмертного полка" проводили в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последний раз шествие "Бессмертного полка" проводили в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это непростое решение, сейчас как никогда важны и нужны патриотические мероприятия. Наши граждане очень любят эту акцию и принимают активное участие»,— рассказал господин Салихов.

За последние четыре года шествие «Бессмертного полка» прошло один раз, в 2022 году. Тогда участие в шествиях приняли более 200 тыс. жителей области.

В 2020 и 2021 годах шествие отменили из-за пандемии коронавируса, в 2023 году его отменили в целях безопасности граждан и предложили им участвовать в акции онлайн.

Напомним, ранее в Екатеринбурге отменили традиционную первомайскую демонстрацию из-за отсутствия подходящих площадок, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. «Важны вопросы безопасности. Сейчас они в приоритете у организаторов всех массовых мероприятий, особенно исторически значимых для нас»,— сказал тогда вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Виталий Красиков

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