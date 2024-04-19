В Уфе по факту аварии с пятью погибшими возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту аварии, произошедшей сегодня на въезде в Уфу, в которой погибли пять молодых людей. Об этом сообщил руководитель госавтоинспекции по региону Владимир Севастьянов. Он также раскрыл подробности ДТП.

«Известно, что ВАЗ на регистрационном учете не состоял. Кроме того управлявший автомобилем мужчина водительских прав не имел. В текущем году он уже привлекался к административной ответственности четыре раза, в том числе за управление автомобилем, не имея на это прав»,— добавил руководитель ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром ВАЗ-2115, в котором было семь молодых людей, влетела в попутный поливомоечный КамАЗ, который совершал разворот. В ДТП погибли 22-летний водитель и четверо пассажиров: мужчины 20 и 22 лет и две 18-летние девушки. Еще двое, 21-летние девушка и мужчина, были госпитализированы.

Наталья Балыкова

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