Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Уфе

В Уфе выясняют обстоятельства автоаварии с пятью погибшими, сообщают пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, МВД и МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, сегодня в седьмом часу утра водитель ВАЗ-2114 при выезде из города столкнулся с попутным поливомоечным КамАЗом, который совершал разворот. В легковушке было семь человек. В результате ДТП трое юношей и две девушки скончались до приезда скорой помощи. Еще одного молодого человека и девушку госпитализировали с травмами. Водитель поливальной машины не пострадал.

Известно, что легковой автомобиль был снят с регистрационного учета.

На месте аварии находится врио начальника УГИБДД МВД по республике Олег Дмитриев. Установление обстоятельства ДТП и принятие процессуального решения контролирует прокуратура Башкирии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Майя Иванова

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