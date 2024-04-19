Кассационная инстанция увеличила компенсацию Фатхулле Исхакову до 6 млн рублей

Шестой кассационный суд огласил решение по иску 86-летнего из Уфы Фатхуллы Исхакова о компенсации морального ущерба. 64 года назад господин Исхаков был осужден за преступление, которого не совершал, и провел 13 лет в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Как сообщил представитель истца Виталий Буркин, сегодня было вынесено решение о выплате пенсионеру 6 млн руб. Господин Буркин назвал решение «издевательством» и сообщил, что оно будет обжаловано в ВС РФ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фатхулла Исхаков был приговорен к 15 годам колонии строгого режима (позже срок был уменьшен до 13 лет) за покушение на убийство трех человек. В мае 2023 года Верховный суд России отменил приговор, признав за пенсионером право на реабилитацию. Исхаков заявил иск, в котором просил взыскать с Минфина России 450 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование. В сентябре того же года Ленинский районный суд Уфы обязал Министерство финансов России выплатить истцу 31,6 млн руб. Решением остались недовольны обе стороны. Апелляционная инстанция снизила сумму компенсации до 2 млн руб. Кассационная жалоба пенсионера рассматривалась с марта.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте