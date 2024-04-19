Пилота вертолета осудили за гибель двух пассажиров в Башкирии

Благовещенский районный суд признал пилота вертолета Айрата Габдуллина виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, а также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным транспортом. Гособвинение в лице уфимского транспортного прокурора Павла Шушляева, по данным «Ъ-Уфа», просило приговорить подсудимого к пяти годам в колонии-поселении.

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, суд установил, что в январе 2022 года в ночное время при неблагоприятных метеоусловиях пилот вертолета Airbus Helicopters AS­350 В3, взлетая с посадочной площадки Павловка вблизи поселка Карагайкуль, допустил ошибки пилотирования. Столкнувшись с деревьями вертолет упал на землю. Двое пассажиров, среди которых был председатель попечительского совета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник, погибли.

По решению суда, осужденный должен выплатить потерпевшим (родственникам пассажиров) 6 млн руб. в счет компенсации морального вреда.

Булат Баширов

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