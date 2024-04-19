Суды отказали в компенсации вреда раненому на СВО призывнику из Башкирии

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение апелляции, отказавшей бывшему военнослужащему из Башкирии в иске к Минобороны РФ. Житель Уфы в июне 2021 года был призван на службу в армии, следует из материалов дела.

В определении, опубликованном на сайте суда, указано, что 24 февраля 2022 года военнослужащий был привлечен к участию в СВО. Материалами дела установлено, что 6 марта этого же года он был ранен. Призывник получил тяжелое ранение, был доставлен в госпиталь, где ему диагностировали тяжкое увечье. Впоследствии он лечился в травматологическом и неврологическом отделениях военного госпиталя имени Бурденко. В июле 2022 года истец был признан негодным к военной службе, уволен из рядов Вооруженных Сил России и получил инвалидность.

В апреле 2022 года, когда истец находился на стационарном лечение, его мать подала жалобу в Московскую городскую военную прокуратуру «по вопросу возможного участия ее сына в специальной военной операции», следует из материалов дела. В надзорном органе разъяснили, что «в деятельности воинских должностных лиц выявлены отдельные нарушения», послужившие основанием для привлечения призывника к участию в СВО.

В ноябре 2022 года истец подал заявление в Стерлитамакский городской суд, в котором просил взыскать с Министерства обороны России компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. Иск был удовлетворен частично — суд счел, что причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими последствиями достоверно установлена и постановил взыскать с Минобороны РФ 900 тыс. руб.

В апелляционной инстанции решение было отменено, в удовлетворении требований истцу оказано. Верховный суд Башкирии, а вслед за ним и кассационная инстанция указали, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть командированы для участия в боевых действиях после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и подготовки по военно-учетным специальностям. На момент отправки призывника в зону СВО эти требования были соблюдены. Также установлено, что он получил страховую выплату в связи с получением травмы.

Вопреки доводам истца о том, что он был направлен в зону СВО в нарушение указаний руководства государства, «какого-либо нормативно-правового акта, устанавливающего подобного рода запрет, не имеется», отметили суды.

Наталья Балыкова

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