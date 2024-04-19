В Уфе возбуждено уголовное дело по факту незаконного сноса павильона

По факту незаконного сноса павильона для приема вторсырья на улице Менделеева в Уфе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Также в адрес главы Октябрьского района внесено представление.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Октябрьского района по обращению руководителя ООО «Экоресурс». Установлено, что павильон для приема вторичного сырья был установлен на участке, который с августа 2022 года предоставили компании.

Через год в отсутствие законных оснований комиссия районной администрации приняла решение о принудительном демонтаже нестационарного торгового объекта. Спустя месяц павильон разобрали. В результате компании причинен ущерб в размере 2,5 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте