В Казани родителей наказали за нахождение детей на улицах без сопровождения
В Казани сотрудники полиции составили протоколы в отношении нескольких родителей, чьи дети находились в центре города без сопровождения взрослых после 22:00. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Протоколы были выписаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор», которое направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность. Рейд проводился на улице Баумана. Материалы составили по по ст. 3.11 КоАП РТ «Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию».
Всего в ходе рейда полицейские провели профилактические беседы с 80 подростками.
Читайте нас в Telegram