В казанских трамваях за неделю выявили 172 безбилетника
За прошедшую неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили 172 безбилетных пассажира. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Всего за неделю контролеры предприятия провели 838 проверок в трамваях и троллейбусах города. Все безбилетники оплатили проезд и продолжили ехать в общественном транспорте.
Напомним, в марте «Метроэлектротранспорт» сообщал, что летом 2024 года все казанские трамваи и троллейбусы начнут ездить без кондукторов.
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