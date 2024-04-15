В казанских трамваях за неделю выявили 172 безбилетника

За прошедшую неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили 172 безбилетных пассажира. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего за неделю контролеры предприятия провели 838 проверок в трамваях и троллейбусах города. Все безбилетники оплатили проезд и продолжили ехать в общественном транспорте.

Напомним, в марте «Метроэлектротранспорт» сообщал, что летом 2024 года все казанские трамваи и троллейбусы начнут ездить без кондукторов.

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"Ъ-Казань"