Казань потратила на поддержку семей участников СВО 22 млн рублей

С начала этого года из бюджета Казани направили свыше 22 млн руб. на меры соцподдержки семьям участников спецоперации (СВО). Об этом в ходе делового понедельника сказала глава управления соцполитики города Ирина Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Она отметила, что на начало апреля свыше 2,8 тыс. школьников – детей участников СВО обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием, 1,5 тыс. детей освобождены от родительской платы за детсад.

Кроме того, администрации районов города выдали детям участников СВО свыше 3 тыс. транспортных карт и 5 тыс. карт «Батыр» для бесплатного посещения учреждений культуры и спорта.

Также с начала этого года в Казани 576 детей участников спецоперации посетили пришкольные лагеря.

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"Ъ-Казань"