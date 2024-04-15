Метшин обещал превратить в ожерелье «ржавый пояс» Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин обещал, что «ржавый пояс» из промышленных предприятий в результате реновации станет «красивым и благоустроенным».

«Мы ставим задачу этот ржавый пояс… не просто провести реновацию, а [превратить] в такое некое ожерелье, которое будет благоустроенным, красивым, отвечающим самым высокими требованиям. И это уже Казань завтрашнего дня»,— сказал он на аппаратном совещании в мэрии.

Господин Метшин напомнил, что сейчас «ржавый пояс пронизывает всю Казань». «В Советском Союзе было правильно, что надо до работы доезжать быстро. А мы промышленный город, и сейчас остаемся. Но сегодня наши промышленные предприятия, подавляющее большинство, уже не в черте города»,— сказал глава города.

Ильсур Метшин напомнил, что реновация уже коснулась Речного порта, территорий Кировского и Советского районов. «Горизонт планирования 50 лет минимум… Дорогу осилит идущий. Важно, что мы идем, не только мечтаем, а привлекаем лучших из лучших архитекторов и урбанистов»,— заключил мэр.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"