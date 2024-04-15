Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сетевая компания» начинает проектировать реконструкцию подстанции «Бугульма-500 кВ»

Проектные работы оцениваются в 41,7 млн рублей, и включают реконструкцию электросетевого комплекса

АО «Сетевая компания» объявило тендер на проведение проектно-изыскательских работ по ряду объектов, включая реконструкцию подстанции «Бугульма-500 кВ» и электросетевого комплекса «Зеленая Роща». Все объекты находятся в Бугульме по одному адресу.

Максимальная сумма контракта 41,7 млн. Работы должны быть выполнены к ноябрю 2024 года.

«Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...