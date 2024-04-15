«Сетевая компания» начинает проектировать реконструкцию подстанции «Бугульма-500 кВ»
Проектные работы оцениваются в 41,7 млн рублей, и включают реконструкцию электросетевого комплекса
АО «Сетевая компания» объявило тендер на проведение проектно-изыскательских работ по ряду объектов, включая реконструкцию подстанции «Бугульма-500 кВ» и электросетевого комплекса «Зеленая Роща». Все объекты находятся в Бугульме по одному адресу.
Максимальная сумма контракта 41,7 млн. Работы должны быть выполнены к ноябрю 2024 года.
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