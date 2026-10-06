Ароматика панка

В последнее время тренд на благовония и сопутствующие аксессуары становится все более повальным. Постепенно эта культура выходит за пределы узкой аудитории, а ароматный струящийся дым все чаще можно встретить дома у любителей декор-аксессуаров. Георгий Смирнов рассказал о том, как один из древнейших символов Азии стал частью современной поп-культуры.

Историю благовоний в азиатской культуре отследить непросто. Считается, что они пришли в Японию по морскому пути из Китая и Кореи на рубеже VI–VII веков. В Китай же они попали благодаря группе странствующих монахов, которые привезли с собой ароматические палочки во II веке. Существуют легенды, что воины-самураи готовились к битве, очищая свой разум и тело ладаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориальный портрет актера Итикавы Эбидзо V, 1859. Художник Утагава Кунисада Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Надушивание кимоно благовониями, начало 19 века. Художник Янагава Сигэнобу Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Мемориальный портрет актера Итикавы Эбидзо V, 1859. Художник Утагава Кунисада Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Надушивание кимоно благовониями, начало 19 века. Художник Янагава Сигэнобу Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images

Изначально благовония имели вид ароматической смолы или смеси трав. Этот микс, как правило, воскуривали на горящих углях, пока тяжелый аромат медленно наполнял помещение. Со временем техника создания эволюционировала, и благовония приобрели узнаваемый нами вид. По сей день их используют в буддистских и синтоистских храмах. В древние времена благовония использовались в первую очередь в ритуальных целях. Существуют поверья, что они помогают защититься от злых духов — многие японские семьи верят в это и сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди возносят молитвы с ароматическими палочками в храме Кантейбе во время празднования китайского Нового года в Йокогама, недалеко от Токио, 2018 год

Фото: Alessandro Di Ciommo / NurPhoto / Getty Images Люди возносят молитвы с ароматическими палочками в храме Кантейбе во время празднования китайского Нового года в Йокогама, недалеко от Токио, 2018 год

Фото: Alessandro Di Ciommo / NurPhoto / Getty Images

В наши дни ароматические палочки стали предметом гораздо менее мистическим, и найти их совсем несложно: любой маркетплейс по первому же клику привезет домой упаковку почти любых, но чаще всего индийских благовоний.

Все они имеют множество ароматов, техник выполнения, отличаются по составу, манере движения дыма и длительности горения. И, как в любой индустрии, здесь нашлось место бунтарству и исключительному подходу.

В 1993 году в Токио парфюмер Эидзи Кояма создает Kuumba International — японский бренд благовоний с вызывающими названиями ароматов, явно отсылающих к хип-хопу, уличной моде и массовой культуре. Вот некоторые из них: Pink Pussy, 50 Cent, Thug Life, Mountain Dew, Extasy.

«Kuumba» переводится с суахили как «творение». Вот уже три десятилетия господин Кояма создает безумные ароматические композиции и продолжает удивлять поклонников струящегося дыма, оберегающего дом. Парфюмер путешествует по миру в поисках ингредиентов, идей и новых техник. Как он сам говорит, творческий процесс построен на личном восприятии вещей: даже малейший пустяк может стать поводом для создания аромата, если Кояма-сан сочтет его искренним.

Помимо забавных названий творение Коямы стало греметь в мире моды благодаря внушительным количеству коллабораций с большими уличными брендами: Supreme, Stussy, Carhartt, WTAPS, Wacko Maria и прочими (отдельного внимания заслуживает коллекция для московского магазина Belief).

Постепенно благовониями стали увлекаться и другие марки. Например, с 2012 года японский бренд Neighborhood выпускает так называемые бузы (англ. «booze») или Incense Chamber (камера для благовоний) — керамические статуэтки ручной работы для ароматических палочек или конусов со сквозными отверстиями для «вытекания» дыма. Пожалуй, самый элегантный и красивый сценарий использования благовоний, а также украшение любого интерьера и предмет зависти множества коллекционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Керамическая статуэтка ручной работы для благовоний Neighborhood

Фото: Neighborhood Керамическая статуэтка ручной работы для благовоний Neighborhood

Фото: Neighborhood

Kuumba же теперь делает не только ароматические палочки или конусы, но и парфюмерные спреи для дома, свечи и диффузоры. Однако именно сочетание понятной формы (палочки двух размеров), хулиганских названий и ярких ароматов сделало марку культовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Kuumba Bookshop в Токио

Фото: @kuumbainternational Магазин Kuumba Bookshop в Токио

Фото: @kuumbainternational

В Токио есть флагманский магазин Kuumba Bookshop, предлагающий множество не только ароматов для дома, но и всевозможных аксессуаров: сумок, подставок и даже одежды. Заказать предметы марки можно и в России, однако зайти в бутик все же стоит, если появится такая возможность — как минимум ради эстетического удовольствия.