В центре Ярославля «Бионорд» не спас от гололеда тротуары

В центре Ярославле тротуары остаются обледеневшими, несмотря на обработку противогололедным реагентом «Бионорд». Как рассказали в пресс-службе мэрии, пескосоляная смесь в центре города не используется, чтобы не загрязнять дороги и не тратить весной и летом деньги на уборку песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Между тем обработанные «Бионордом» тротуары остаются ледяными: гранулы не в состоянии протопить лед до плитки или асфальта. Как считает эксперт ОНФ, координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, для эффективной работы противогололедного реагента службы должны поменять схему обработки.

«Вопрос к квалификации тех, кто обрабатывает. Мы понимаем прекрасно, что у нас техника сначала обрабатывает центр, и потом уже идет по районам, получается, что они не дорабатывают и нужно просто чуть больше усилий приложить. Может быть, нужно поменять схему обработки для того, чтобы она полноценно работала. "Бионорд" — это нормальный реагент, то есть он не вредит животным, не разрушает обувь и так далее»,— прокомментировал эксперт ОНФ, координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«Бионордом» обрабатывают тротуары в центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Реагент не первый год используется и в Ярославле. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 ноября в медучреждения обратились 113 пострадавших от гололеда.

Алла Чижова