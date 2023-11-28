Власти Кубани рассказали о борьбе с последствиями «шторма века»

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия шторма, который стал крупнейшим за последние 100 лет. Как сообщает оперштаб региона, в пострадавших населенных пунктах спасатели, коммунальщики и волонтеры убирают ветки и мусор, расчищают дороги и восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры.

В Ейском районе жители, которых эвакуировали в пункты временного размещения из-за угрозы подтоплений, вернулись в свои дома. Всего в Ейске, станице Должанской и поселке Ясенская Переправа подтопило 220 придомовых территорий и 15 домов. В большинстве из них воду уже откачали, в Ейске работы продолжают. В границах Ясенской Переправы и Должанской действует режим чрезвычайной ситуации.

Он введен также в Славянском районе и Горячем Ключе. Откачку воды в этих муниципалитетах уже завершили, работают оценочные комиссии.

В Туапсинском районе утром 28 ноября в пострадавших от стихии населенных пунктах восстановили энергоснабжение. Света не было в Туапсе, селах Лермонтово, Кроянское, Дефановка, Молдавановка и поселке Новомихайловский.

Без электричества остается хутор Полковничий. Однако к ремонту энергетики приступить не могут из-за размытой дороги. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, на место выехала тяжелая техника.

В Туапсе на Центральном городском пляже расчищают завалы, вынесенные на берег штормом. Поливальные машины моют плитку. Уборкой упавших деревьев по заявкам жителей занимаются 28 человек и семь единиц техники.

В Джубге 28 ноября начинают восстанавливать поврежденную теплотрассу. Отопление в дома планируют подать в выходные. В Ольгинке в старом корпусе школы №19, где стихия повредила кровлю, провели ремонт. Уроки проходят в штатном режиме.

«В Шепсинском, Небугском, Новомихайловском и Джубгском поселениях из-за сильного волнения моря приступить к уборке пляжей нет возможности. Как только наладится погода, начнем восстанавливать территории»,— отметил Сергей Бойко.

В Сочи после шторма пляжи и набережные убирают более 3 тыс. человек. На курорте серьезные разрушения получили 50 пляжей.

Татьяна Ручкина

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