В Сочи после шторма пляжи и набережные убирают более 3 тысяч человек

В Сочи после мощнейшего за последние 100 лет шторма на уборку пляжей и набережных вышли более 3 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, серьезные разрушения получили 50 пляжей.

Бушевавший два дня шторм стал причиной больших галечных наносов и разрушений деталей пляжной инфраструктуры курорта. На пляжах уже начала работать спецтехника. Из-за продолжающегося шторма приводить в порядок пляжную полосу пока невозможно, поэтому уборку начали с набережных и прогулочных приморских зон. Там убирают галечные и песчаные наносы и принесенные волнами древесные остатки, а также возвращают на места парковую и пляжную мебель, малые архитектурные формы.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш отметил, что пользователи пляжных территорий смогли минимизировать ущерб, оперативно демонтировав оборудование после сообщения о надвигающемся шторме.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского акцент делаем на зимние пляжи, которые с 1 ноября начали свою работу во всех внутригородских районах. Их расчистка и благоустройство будут завершены в максимально короткие сроки»,— отметил Кирилл Ярыш.

В Центральном районе курорта для расчистки прогулочной зоны на Приморской набережной задействовали спецтехнику. За два часа там собрали более 2 тонн гальки, которую вернули на пляжную полосу.

В Адлерском районе на восьми пляжах убирают песчаные и галечные наносы и элементы разрушенных нестационарных объектов. На семи пляжах Хостинского района убирают нанесенный растительный мусор, камни и песок.

В Лазаревском районе приводят в порядок территории, прилегающие к четырем пляжам. Также убирают общественные пространства рядом с памятниками.

За несколько часов с пляжных территорий в Сочи вывезли более 80 тонн штормового мусора. На всех набережных и пляжах установлены предупредительные аншлаги о запрете нахождения вблизи воды и купания. Завершить основную часть восстановительных работ на курорте и возобновить работу зимних пляжей планируют к концу недели.

Татьяна Ручкина

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