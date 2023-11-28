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Болельщики будут получать кэшбэк за посещение матчей ФК «Пари НН»

Руководство нижегородского футбольного клуба «Пари НН» вводит новую систему продажи билетов на домашние матчи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Болельщики и гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов (стоит справа) на трибуне стадиона

Болельщики и гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов (стоит справа) на трибуне стадиона

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Болельщики и гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов (стоит справа) на трибуне стадиона

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, при покупке билета на один из тких матчей у болельщика будет накапливаться 100% кэшбэк. «То есть, потратив, к примеру, 500 руб., те же самые 500 руб. вернутся и будут начислены в личном кабинете болельщика. За эти деньги можно будет получить бесплатный билет на следующие матчи»,— написал господин Мелик-Гусейнов.

Кроме того, владельцы абонементов смогут брать на себя и своих близких дополнительно до пяти бесплатных билетов.

Новая система будет запущена с ближайшего домашнего матча, который состоится уже 2 декабря. На своем стадионе нижегородская команда встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее Давил Мелик-Гусейнов неоднократно сетовал, что нижегородцы не слишком активно идут на стадион, чтобы поддержать свою команду. В руководстве клуба ищут способы привлечь на стадион больше болельщиков.

Андрей Репин

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