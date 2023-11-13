Футбольный клуб «Пари НН» готовит изменения в свою билетную программу

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» намерен изменить подход к реализации билетной программы, чтобы увеличить количество болельщиков на домашнем стадионе «Нижний Новгород». Об этом генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор футбольного клуб «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор футбольного клуб «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, как в прошлом сезоне 11 ноября на домашнем матче «Пари НН» с «Ахматом» из Грозного пришли 4,1 тыс. человек. На матч с ФК «Балтика» 12 ноября 2023 года, который закончился со счетом 0:0, пришли 5,9 тыс. болельщиков. «С одной стороны, хорошо, что есть рост. С другой — для клуба важно расти еще быстрее»,— отметил гендиректор нижегородской команды.

Ранее он неоднократно высказывал сожаление, что нижегородцы не слишком активно идут на стадион, чтобы поддержать свою команду. Господин Мелик-Гусейнов регулярно через социальные сети приглашает нижегородцев на матчи «Пари-НН».

В декабре он пообещал провести большую встречу с болельщиками и рассказать о планах на вторую часть сезона и обсудить новые проекты. На этой же встрече будет представлен новый подход к реализации билетной программы. Пригласят ли на эту встречу СМИ не известно. В посещении прошлой такой встречи журналистам отказали.

Андрей Репин