В Ярославле отреставрируют шпиль ротонды с флюгером-медведем

В Ярославле на здании Ротонды Гостиного двора демонтировали шпиль для реставрации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил директор компании-подрядчика ООО «МАН» Андрей Маслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шпиль Ротонды

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Шпиль Ротонды

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реставрация памятника федерального значения началась в июне 2023 года. Сейчас специалисты ведут работы на крыше. 27 ноября рабочие демонтировали шпиль с флюгером-медведем, который является одним из символов города.

«Шпиль со флюгером демонтирован для реставрации. Он будет очищен от множественных старых слоев краски, выровнен, покрыт нитридом титана и водружен обратно. Выяснилось, что он сделан из меди, и, вероятно, ровесник самого здания. Кровля неоднократно переделывалась, а вот башенка со шпилем оставалась прежней»,— рассказал «Ъ-Ярославль» господин Маслов.

По словам директора фирмы-подрядчика, в ходе реставрации будут полностью заменены все конструкции купольной части кровли. Таким образом будут исправлены ошибки ранних реставраций и сняты нагрузки с купола здания. Работы выполняются зимой, так как осадки в виде снега легче убирать. Все работы по кровле планируют закончить в феврале.

Кроме того, в ходе реставрации кровли восстановят исторические печные трубы, которые будут использоваться для вентиляции. Полностью реставрацию Ротонды должны завершить летом 2024 года.

Здание Ротонды Гостиного двора было построено в 1813 году по проекту ярославского архитектора Петра Панькова. Первоначально кровля была сделана в китайском стиле, с башенкой, шпилем и флюгером. В 1830-м году крыша была перестроена в стиле классицизма. Существующий флюгер был снят в 1929 году и восстановлен в 1985 году.

Антон Голицын