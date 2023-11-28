В Ярославле будут судить организатора и работников незаконного азартного клуба

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении организатора и четырех сотрудников незаконного игорного клуба. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Четверо мужчин и одна женщина обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой). 38-летний организатор преступления арендовал помещение в Кировском районе и установил в нем игровые автоматы. Потом он устроил своего знакомого управляющим и нанял трех администраторов.

«Участники организованной группы выполняли функции по администрированию зала, приисканию игроков, конспирации, охране, обеспечению заведения напитками, принятию денежных средств в качестве ставок, передаче, полученных в результате незаконных азартных игр денег организатору игорного заведения»,— рассказали в прокуратуре.

Деятельность клуба пресекли сотрудники ярославского УМВД. Как сообщал ранее «Ъ-Ярославль», было изъято 17 игровых автоматов. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова