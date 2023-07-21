В Ярославле возбудили уголовное дело по факту организации незаконных азартных игр

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении 28-летний участницы преступной группы, подозреваемой в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алена Корчагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперативная съемка

Фото: УМВД по Ярославской области Оперативная съемка

Фото: УМВД по Ярославской области

По версии следствия, преступная группа с целью получения незаконного дохода организовала проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Как уточнили в региональном УМВД, девушка была администратором. Деятельность осуществлялась заведомо вне игорной зоны в Кировском районе Ярославля.

«Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области. В качестве оборудования подозреваемые использовали 17 игровых автоматов, которые в ходе осмотра места происшествии были изъяты»,— сообщили в СК.

Уточняется, что остальные участники и организаторы устанавливаются, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Алла Чижова